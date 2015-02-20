В ожидании решения греческого вопроса евро падает, цена золота растет

Курс европейской валюты к доллару незначительно снижается в пятницу, 20 февраля, в преддверии заседания Еврогруппы по греческому долговому вопросу, передает ПРАЙМ.

Так, курс евро к доллару уже упал до 1,1364 доллара за евро с 1,1368 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене сократился до 118,93 иены за доллар со 118,95 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,01% - до 94,39 пункта.

Читайте такжеСтраны еврозоны выдвинули Греции ультиматум Кроме того, в ожидании решения греческого вопроса растет стоимость золота. Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex уже подорожал на 0,20 доллара, или на 0,02%, — до 1207,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро на Comex выросла на 0,45% - до 16,45 доллара за тройскую унцию.

Внеочередной совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) по Греции состоится в пятницу, 20 февраля, в 16.00 по киевскому времени.

Греция 19 февраля направила в Брюссель официальную просьбу о продлении кредитного соглашения на полгода. При этом пресс-секретарь министра финансов ФРГ заявил, что Германия считает предложение Греции по пролонгации программы финансовой помощи неконструктивным.

Читайте такжеГреция потребовала у Германии репараций, ей отказалиЭксперты считают, что европейская валюта продолжит снижение, если сегодня сторонам не удастся прийти к соглашению.