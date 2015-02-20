Китай предпочел инвестировать не в Россию, а в Казахстан и Беларусь

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Китая в страны Евразийского союза в 2009–2013 годах выросли с $11,02 млрд до $24,67 млрд, при этом $22,57 млрд (91,5% всей суммы) приходятся на Казахстан, пишут "Известия" со ссылкой на доклад Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «Мониторинг прямых инвестиций в странах Евразии-2014».

По мнению экспертов, это в значительной степени связано с менее благоприятным инвестиционным и налоговым климатом в России по сравнению с ее партнерами по Евразийскому союзу (Беларусь и Казахстан).

Читайте такжеПремьер Беларуси назвал Евразийский союз домом "с целым рядом недоделок"Как отмечают аналитики, китайские ПИИ в Казахстане являются важным элементом экономической экспансии КНР в Центральной Азии, включая практическую реализацию идеи экономического пояса «Нового Шелкового пути».

"Создание Единого экономического пространства еще больше обострило некоторые болезненные для России проблемы нашей инвестиционной привлекательности, — рассказал «Известиям» директор департамента содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты России Алексей Вялкин. — Либерализация условий трансграничных связей расширяет для инвесторов варианты места налоговой регистрации своей деятельности. Это может привести к существенным изменениям инвестиционных потоков в ЕАЭС".

С ним согласен также проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Андрей Марголин: "С точки зрения иностранного инвестора, Белоруссия и Казахстан выгодно отличаются от России относительно низким уровнем коррупции, облегченным порядком получения разрешений на строительство, применением упрощенных процедур регистрации прав собственности, а также сравнительно высокой внутренней инвестиционной активностью. Благоприятный инвестиционный климат Казахстана, стимулирующий более высокий по сравнению с Россией приток прямых иностранных инвестиций, опирается прежде всего на высокий уровень политической стабильности, привлекательность налогового законодательства и дружественное отношение к миноритарным акционерам".

Читайте такжеБеларусь может выйти из ЕАЭС - ЛукашенкоВ частности, одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности юрисдикций является уровень налоговой нагрузки на компании и граждан. Уже сегодня в Казахстане инвестор может получить так называемый натурный грант в размере до 30% от объема инвестиций в фиксированные активы. Это могут быть переданные инвестору земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование. Налоговые льготы для приоритетных инвестиционных проектов также чрезвычайно заманчивы: корпоративный подоходный налог — 0% на 10 лет; земельный налог — 0% на 10 лет; имущественный налог — 0% на 8 лет; инвестиционные субсидии — до 30% на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования после ввода в эксплуатацию.

"Не отстают и наши белорусские коллеги, — отмечает директор департамента содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты России Алексей Вялкин. — В белорусский Парк высоких технологий, который предоставляет значительные льготы для инвесторов, уже пришло даже несколько российских компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. С 2015 года производитель может беспрепятственно перемещать товары по территории всех стран ЕАЭС независимо от места юридической регистрации. А значит, отпала необходимость переплачивать налоги, регистрируя компанию в России, где ведется основная деятельность".