Гройсман обсудил с Еврокомиссией условия второго транша в полмиллиарда евро

Первый транш программы Украина получила в декабре прошлого года.

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом условия получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи по программе сотрудничества с Европейским Союзом, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"В рамках переговоров стороны, среди прочего, коснулись хода реформ в Украине и последующей реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи. Первый транш программы Украина получила в декабре прошлого года. И теперь на повестке дня – выполнение условий получения второго транша в 500 миллионов евро", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет летом прошлого года окончательно утвердил Четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро. Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи 8 ноября 2018 года.

В декабре прошлого года Европейская комиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.