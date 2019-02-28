НБУ укрепил официальную гривню: сколько завтра будет стоить валюта
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2685,9165 (28 февраля – 2699,2764)
100 EUR – 3066,2423 (28 февраля – 3073,3961)
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Как сообщает УНИАН, сегодня, 28 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,90 гривни/доллар, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,58/30,60 гривни/евро, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Национальный банк на пятницу, 1 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,86 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,66 гривни/евро.