Госбанки за год сократили просроченные долги по кредитам на 5 миллиардов

Также банки провели реструктуризацию на 21 миллиард гривень.

Государственные банки Украины в 2018 году сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 миллиардов гривень, а также провели реструктуризацию на 21 миллиард гривень.

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Об этом говорится в первом регулярном отчете о состоянии работы госбанков с неработающими кредитами, опубликованном на сайте Министерства финансов.

В Минфине напомнили, что в июле прошлого года Совет по финансовой стабильности создал комитет по урегулированию неработающих кредитов государственных банков, которым были разработаны рекомендации для банков.

Минфин также назвал приоритетной задачей внедрение инструментов и механизмов, которые будут способствовать ускорению решения проблемы неработающих кредитов.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "ПриватБанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

По информации Национального банка, на начало года доля неработающих кредитов в украинской банковской системе составила 52,85%, при этом в госбанках показатель составил 67,92%.