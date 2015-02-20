Минфин РФ оценивает потери бюджета от дешевой нефти в $180 млрд ежегодно

Минфин оценивает потери бюджета от снижения цен на нефть на $60 в $180 млрд ежегодно, сообщил сенаторам директор Департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина России Максим Орешкин, передает ТАСС.

"Вот это 60-долларовое снижение цен на нефть имеет негативное влияние на объемы российского экспорта в $180 млрд в год", - сказал он.

Ранее Минфин оценил потери бюджета в 2015 году при снижении средней цены на нефть с $100 до $50 за баррель. По оценкам, министерства, выпадающие доходы бюджета только от нефтяных налогов могут составить около 2,1 трлн руб., или 14% запланированных доходов федерального бюджета.

Такие данные привел в авторской статье в газете РБК директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Илья Трунин.

"При более серьезном падении цены, до $40 в среднем за год, доходы бюджета могут снизиться уже на 3,1 трлн руб., что составляет 21% запланированных доходов федерального бюджета", - добавил он.

С другой стороны, по словам Трунина, особенность современной российской налоговой системы, на жесткость которой нефтяники жаловались на протяжении всего периода ее существования, смягчает негативный эффект падения цен для отрасли.

В силу несоответствия формул расчета ставок разных налогов на разных диапазонах цен маневр по-разному влияет на доходность добычи нефти, отмечает представитель Минфина.

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В низком ценовом диапазоне - от $40 до 60 - доходность нефтедобычи, по словам Трунина, действительно несколько снижается, если рассчитывать ее в долларах. По оценкам, недополученная EBITDA отрасли колеблется от $0,5 до $1 на баррель при цене нефти $60 и $40 соответственно.