Удобные денежные переводы – сервис ipay.ua

Пластиковые карты стали отличной альтернативой наличным деньгам. Если на Западе этот процесс прошел давно, то на постсоветском пространстве он только набирает обороты. На сегодняшний день практически все торговые точки принимают платежи по пластиковым картам, дебетовым, депозитным, кредитным. В больших торговых центрах стоят мультибоксы через которые можно заплатить за товары и услуги. Тем не менее, интернет-технологии и в этом вопросе существенно облегчают жизнь: многие платежи можно осуществлять не выходя из дома. Оплата коммунальных услуг, связи, телевиденья, покупка билетов осуществляться через домашний компьютер или другое устройство с доступом в интернет.

Чтобы передать деньги своим родным и близким не нужно идти в банк, стоять в очереди. Онлайн переводы с карты на карту легко справляются с этой задачей.

Как перевести деньги с карты на карту?

На сайте iPay.ua есть возможность осуществлять переводы без банковских реквизитов отправителя и получателя, достаточно знать только номер карты. Обслуживаются карты любых украинских банков системы MasterCard, Maestro Visa, Visa Electron, Cirrus/Maestro.

1. Необходимо перейти на сайт и выбрать вкладку «Перевод денег на карту». Перед пользователем откроется окно с полями для ввода.

2. Необходимо внести данные по карте отправителя: номер карты, срок действия, CVV –код (находится на тыльной стороне карты), номер телефона отправителя.

3. Написать сумму перевода денежных средств.

4. Добавить данные по карте получателя, достаточно только номера карты. Номер телефона получателя не обязательно вводить, но при желании можно дополнительно проинформировать получателя о переводе с помощью смс или письма по электронной почте.

5. На телефон отправителя придет смс с цифровым кодом, который нужно будет ввести для подтверждения перевода. Иногда система запрашивает внести сумму блокировки. В этом случае банк присылает смс с указанной суммой. Чаще всего это 1-5 гривен с копейками. Стоит быть внимательными, сумму нужно вносить с точностью до копейки.

6. Если карта отправителя не подключена к услуге смс-банкинга, проверочный код можно узнать на горячей линии своего банка.

Правила пользования системой

Обслуживаться могут любые карты, выпущенные украинскими банками. С недавнего времени был увеличен суточный лимит на переводы до 75 000 грн и до 150 000 грн в день переводов для одной карты. Разовый перевод составляет 14 999 гривен с учетом комиссии.

Комиссия системы составляет 1% от суммы перевода +5грн.