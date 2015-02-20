В Украине еще один банк признали неплатежеспособным

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 19 февраля ввел временную администрацию во входящий в группу небольших финучреждений - банк «Стандарт». Временная администрация введена на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, временная администрация введена на срок по 19 мая 2015 года включительно, временным администратором назначен Игорь Грицак.

Банк «Стандарт» стал седьмым банком, в котором с начала этого года введена временная администрация. В течение прошлого года временная администрация была введена в 33 украинских банка.

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Справка УНИАН. Банк «Стандарт» (Киев) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.

По информации банка, его основным владельцем является глава наблюдательного совета банка Виталий Таран, владеющий акциями банка через компанию «Медиа имидж», а также совокупно 6 юридических лиц, доля каждого из которых менее 10% уставного капитала.

В начале декабря банк «Стандарт» стал победителем конкурса на право вывести с рынка неплатежеспособный банк «Золотые ворота» путем получения его активов и обязательств.