Банковская система Украины получила свыше 5 миллиардов прибыли
09:14, 01 марта 2019Финансы
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Это втрое больше показателя за январь предыдущего года.
Банковская система за январь получила 5,5 миллиарда гривень прибыли / фото УНИАН
Работающие банки Украины в январе получили 5,426 миллиарда гривень чистой прибыли, что втрое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, по сравнению с январем 2017 года доходы банков выросли на 38,2% - до 20,180 миллиарда гривень, расходы – на 14,3%, до 14,754 миллиарда гривень.
Справка УНИАН. Банковская система Украины в 2018 году обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков, получив положительный финансовый результат на уровне 21,7 миллиарда гривень.
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