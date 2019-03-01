Банковская система Украины получила свыше 5 миллиардов прибыли

Это втрое больше показателя за январь предыдущего года.

Работающие банки Украины в январе получили 5,426 миллиарда гривень чистой прибыли, что втрое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, по сравнению с январем 2017 года доходы банков выросли на 38,2% - до 20,180 миллиарда гривень, расходы – на 14,3%, до 14,754 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Банковская система Украины в 2018 году обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков, получив положительный финансовый результат на уровне 21,7 миллиарда гривень.