Нацбанк отменит регистрацию кредитных договоров с нерезидентами

Национальный банк Украины планирует отменить регистрацию кредитных договоров с нерезидентами

«Работа по отмене функции регистрации регулятором кредитных договоров с нерезидентами вошла в свою финальную фазу», - написал на своей странице в сети Facebook директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко.

По его словам, в целом по системе Нацбанка выполнением функции выдачи регистрационных свидетельств занимаются около 16 человек.

«Эта функция-монстр поглощала половину надзорного персонала в регионах, отвечающего за регистрационные и лицензионные процедуры. Никто в Нацбанке не смог мне ответить на вопрос, зачем Нацбанку нужно выдавать эти свидетельства. Все хотят от них избавиться. Никто не видит в них никакой пользы», - написал он.

По его словам, в феврале сотрудники НБУ, занимающиеся выдачей регистрационных свидетельств, получили предупреждение о сокращении, и в апреле истекает срок их предупреждения. Антоненко отметил, что к этому времени регистрационные свидетельства должны быть отменены.

Читайте такжеНацбанк за год хочет увеличить монетарную базу почти на 100 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Указом президента Украины № 734 от 27 июня 1999 года все займы и кредиты, полученные от нерезидента, подлежат регистрации в Нацбанке.