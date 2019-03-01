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Украинцы задолжали за коммуналку уже 62 миллиарда

10:09, 01 марта 2019
Финансы
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Больше всего украинцы задолжали за газ - почти 30 миллиардов / фото 5.ua

Коммунальные долги украинцев растут. Задолженность за коммунальные услуги увеличилась еще на 7 миллиардов гривень и на конец января достигла 62 миллиардов.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Госстат.

"Больше всего задолжали за газ - 29 миллиардов. На втором месте централизованное отопление и снабжение горячей воды - 20 миллиардов долга", - говорится в сообщении.

В Госстате подсчитали, что в среднем за коммунальные услуги украинцы платили 2 тысячи 700 гривень в месяц.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает списать более 80 миллиардов гривень постоянно растущей задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, при этом часть долгов будут покрываться потребителями, которые исправно платят указанные суммы в платежках.

Суммарно все долги населения и предприятий за газ, электроэнергию, отопление и воду достигают уже 100 миллиардов гривень, при этом масштабы катастрофической задолженности только растут.

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Теги: #долги за коммуналку#не платят коммуналку