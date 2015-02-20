Гривня на межбанке упала ниже 28 за доллар

В пятницу, 20 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 27,50/28,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, торги на межбанке активизировались, но котировки разнонаправленные и у рынка нет видения единого уровня курса.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,16/31,77 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4440/0,4530 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 11:30 составил 26,7696 грн/долл., к этому часу было заключено 11 соглашений, объем торгов составил 9,02 млн долл.