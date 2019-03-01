В Минсоцполитики рассказали, где можно получить "живые" деньги по субсидиям

Выплата монетизированных субсидий будет осуществляться органами Пенсионного фонда для пенсионеров, а другим субсидиантам в любом отделении "Ощадбанка".

Выплата субсидий в виде наличных будет осуществляться органами Пенсионного фонда для пенсионеров, а другим субсидиантам после 12 марта в любом отделении "Ощадбанка" как денежный перевод или на текущий счет.

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Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Выплата субсидий будет осуществляться органами Пенсионного фонда тем, кто получает пенсию. А это 2,323 миллиона домохозяйств, или 70% всех получателей. Будет выплачиваться тем же способом, как и пенсии – в банках или выплата через почтовые отделения. Выплата субсидий будет осуществляться вместе с пенсией. Те, кто, не получает пенсии, а это 1,055 миллиона домохозяйств, смогут получить наличные средства после 12 марта в любом отделении "Ощадбанка" как денежный перевод. Или смогут получить на текущие счета в любое удобное время. Это значит, что не надо идти в отделение 12 марта", - сказал он.

Рева отметил, что по состоянию на 20 февраля 2019 года субсидию наличкой получат 3,378 миллиона домохозяйств. "Уже в марте 2019 года они получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем - это 1681 гривня. Однако это средний показатель, и каждый получит индивидуальную сумму. Аналогичные выплаты они получат в апреле за март и в мае за апрель", - отметил он.

Также Рева подчеркнул, что наличная форма применяется к получателям, которым субсидия назначена на текущий отопительный сезон, начиная с октября-декабря 2018 года.