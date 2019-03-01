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Лондонский суд арестовал два особняка и имущество Фирташа (видео)

11:45, 01 марта 2019
Финансы
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Олигарх Дмитрий Фирташ / REUTERS

Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов (это чуть меньше 2 миллиардов гривень).

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Судьи арестовали владения олигарха по требованию одного из российских банков. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиарда рублей (примерно 38 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, два арестованы судом имения - это элитные дома в центре британской столицы.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала:

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Теги: #Фирташ#дело Фирташа