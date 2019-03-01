Лондонский суд арестовал два особняка и имущество Фирташа (видео)

Причиной стали долги олигарха перед одним из российских банков.

Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов (это чуть меньше 2 миллиардов гривень).

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Судьи арестовали владения олигарха по требованию одного из российских банков. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиарда рублей (примерно 38 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, два арестованы судом имения - это элитные дома в центре британской столицы.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала: