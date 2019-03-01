Предвыборная замануха от Гройсмана: когда получим "минималку" в 300 долларов

Очередное оптимистическое заявление в заботе о благосостоянии украинцев, которыми сейчас переполнена предвыборная кампания, прозвучало из уст премьер-министра Владимира Гройсмана - задачей правительства является повышение минимальной заработной платы до 300 долларов. В целом, правильное решение, ведь Украина, по оценке Международного валютного фонда, является самой бедной страной Европы, что провоцирует беспрецедентный рост трудовой миграции. И с этим нужно что-то делать.

«Наша задача - увеличить минимальную зарплату вдвое, чтобы она была в стране 300 долларов, и мы можем к этому прийти», - сказал Гройсман, правда, не уточнив, когда это случится.

Премьер констатировал заслуги власти: «минималка» за последние три года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с порядка 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата, которая уже превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое ниже.

Действительно, «минималка» растет, а также среднестатистическая зарплата, которая к ней привязана. Так, в 2016 году минимальная зарплата составляла 1600 гривен, в 2017 – 3200 гривен, в 2018 – 3723, с 1 января 2019 – 4173 гривни. Средняя зарплата в Украине уже превысила 10 тысяч гривен. Но эти цифры без учета налоговых выплат. Если из нынешнего показателя «минималки» их вычесть, то сумма сократится примерно до 3300 гривен – порядка 124 долларов. Сжирают эту сумму в основном безостановочно дорожающая коммуналка и постоянно обновляющиеся ценники в магазинах, рост цифр на которых совершенно не соответствует официальным данным об укрощении инфляции ниже 10%.

То есть, повышение уровня зарплаты мало ощутимо в кошельках соотечественников. Как результат – ежегодно все больше украинцев пополняют ряды армии трудовых мигрантов, только на постоянной основе за границей работают свыше трех миллионов наших сограждан.

И понять их можно, учтя данные Евростата за 2018 год. Так, в странах восточной Европы минимальная зарплата составляет 400-500 евро: в Литве - 400 евро, Румынии - 408 евро, Латвии - 430 евро, Венгрии - 445 евро, Хорватии - 462 евро, Чехии - 478 евро, Словакии - 480 евро, Эстонии – 500 евро и Польше - 503 евро. Среди южных стран-членов ЕС самая высокая минимальная заработная плата в Испании - 859 евро. В Португалии «минималка» составляет 677 евро, в Греции - 684 евро, на Мальте - 748 евро, а в Словении - 843 евро. В странах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная зарплата превышает 1400 евро в месяц: в Германии и Франции - 1498 евро, в Бельгии - 1563 евро, в Нидерландах - 1578 евро, в Ирландии - 1614 евро, а в Люксембурге почти две тысячи евро.

Ситуация с трудовой миграцией, как и в целом с благосостоянием украинцев, и принуждает власть к действиям по увеличению доходов населения. Именно поэтому и прозвучало заявление Гройсмана о задаче поднять «минималку» до 300 долларов. Вот только вопрос – когда это случится?

«Обещать - не значит жениться»

Эксперты считают, что повышение минимальной заработной платы – вполне реально, но только не на ближайшую перспективу. И причиной тому ряд очень важных факторов, и не только внутренних, но и внешних.

«Как перспектива - это возможно. Но не в ближайшие 2-3 года, лет через 5-7. Есть несколько реальных факторов, которые могут играть на негатив. В первую очередь – выборы. Если конструкция власти изменится, то придут новые игроки с новыми подходами. Но это – внутренний фактор. Есть еще и очень важный внешний – вероятнее всего в следующем году может произойти обвал мировых рынков. Как следствие – сырьевые товары упадут в цене. Для Украины, где сырьевая продукция – так называемые полуфабрикаты - составляет львиную часть экспорта, это будет означать дестабилизацию курса гривни. И объективно говорить о долларовом эквиваленте относительно минимальной зарплаты не приходится. Да и тот показатель, что есть, под большим вопросом. Его бы удержать. Еще один риск - в следующем году значительно сократится, если вообще не остановится, транзит российского газа. А это означает существенное сокращение доходов. То есть, кроме того, что нужно активно продвигать реформы, дабы украинская экономика стала привлекательной для инвестора, что и будет способствовать повышению зарплат, нужно еще учитывать внешние риски. Я понимаю оптимизм Гройсмана, но это - базовый сценарий, на будущую перспективу. И он вероятно забыл, что нужно будет кроме «минималки» поднимать и среднюю зарплату вдвое, а следом и пенсии, и другие соцвыплаты. Это сейчас нереально, но как задача для власти на будущее – нормально. Если учитывать очевидные риски, перед которыми стоит наша экономика, то нужно для начала думать, каким образом мы будем им противостоять. И не видеть их нельзя. А у нас политики и власть так себя ведут, вроде они живут в системе «Глобус-Украина», вроде ничего не происходит внешне. А вокруг происходят важные события, которые могут негативно отразится на нашей жизни», - отметил глава экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По его словам, поднять «минималку» двое можно в том случае, если курс нацвалюты будет стабильным, тогда минимальная зарплата в гривне будет расти и в долларовом эквиваленте тоже.

«Мы это уже переживали. Но, чтобы курс стоял, нужно чтобы экономика росла, увеличивалась доля товаров с большим уровнем добавленной стоимости, чтобы такой товар преобладал в экспорте, чтобы росли инвестиции. Но на сегодня все это обеспечить, в том числе рост минимальных зарплат вдвое, не соответствует действительности. Главное сейчас – внешние риски. А политики рассказывают, особенно во время выборов, как они заботятся о народе, что все будет хорошо, но никто из них даже на примитивном уровне не осознает, что нас ожидает. А существенный удар по украинской экономике неминуем. Дестабилизация мировых рынков произойдет в любом случае, это даже не обсуждается, вопрос только времени - месяцев, и Украина должна к этому готовится», - резюмировал эксперт.

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин также считает, что поднять «минималку» можно лишь при курсовой стабилизации, но с учетом инфляционных рисков.

«При курсовой стабилизации такие планы вполне достижимы. Конечно, динамика доходов является важным фактором экономического роста. Впрочем, надеюсь, что правительство, имея предыдущий опыт провоцирования инфляционного всплеска из-за резкого роста минимальной зарплаты в прошлом, на этот раз такое повышение будет делать постепенно. Кстати, обычно увеличение уровня минимальной зарплаты приводит к росту отчислений путем налогов в бюджет, поэтому этот процесс не является для правительства движением только в одну сторону - в сторону увеличения расходов. Реализация планов по увеличению минимальной зарплаты приблизит нас к нашим ближайшим соседям, которые уже являются членами ЕС и сократит отставание Украины от них», - сказал эксперт.

Еще об одном важном нюансе повышения «минималки» рассказал экономист Олег Пендзин. Это, по его словам, - очередной удар по бизнесу, который и так находится в плачевном состоянии. Для начала именно его нужно реально поддержать.

«Объявить, что с завтрашнего дня все будут счастливы, легко, только вряд ли счастье наступит. Так и с повышением минимальной зарплаты. Она устанавливается директивно. То есть, для работодателя устанавливается минимальная сумма оплаты труда наемного работника за полный рабочий день. Формально его не обязывают брать работника на полный рабочий день, изменять тарифную сетку. Также формально никого не интересует его финансовое положение и производительность труда. И будет ли он вообще работать, выдержит ли конкуренцию с импортом его продукция тоже никого не волнует. Поэтому, повышение минимальной зарплаты - это, конечно, нужное дело, особенно для работников, но оно должно сопровождаться ростом производительности труда, действительным ростом экономики. Если ВВП вырос на 3%, а реальная зарплата на 20%, то хотелось бы понять, кто выступил спонсором 17% роста зарплаты? Очевидно, что бизнес. За счет уменьшения доходности, сокращения инвестиций в обновление, за счет сокращения численности работающих и увеличения интенсивности их труда. Бизнес давит не только повышающаяся минимальная зарплата. Нужно понимать, что мы вышли на европейский рынок труда. Сезонная трудовая миграция уже составляет миллионы украинцев. Поэтому на отечественный бизнес давит не только конкуренция с импортом, но и конкуренция за квалифицированного рабочего. Поэтому любые действия на рынке труда Украины должны быть очень хорошо просчитаны, чтобы не нанести вред бизнесу», - прокомментировал ситуацию Пендзин.

Эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина считает озвученные премьером планы о повышении минимальной зарплаты – предвыборной пиар-кампанией.

«Чтобы остаться при власти, будут обещать, что угодно. Повышать зарплату можно и нужно, но сначала необходимо сделать экономические преобразования, получить реальный рост экономики, а потом решать, как распределять заработанные деньги. И, конечно, прекратить разворовывание госсредств. В целом, больше всего врут перед выборами, сексом и после рыбалки», - подытожил эксперт.

Напоследок стоит напомнить обновленные оценки Нацбанка, который снизил прогноз по росту экономики, связав это с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением миллиардных объемов госдолга в этом году. Кроме того, риск несут и двойные выборы, которые также могут подхлестнуть инфляцию. Еще одними вызовами НБУ называет снижение прогноза урожая и замедление глобальной экономики, что спровоцирует сокращение инвестиций. Так что не видать украинцам в ближайшее время обещанной Гройсманом 300-долларовой «минималки».

Нана Черная