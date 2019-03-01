Нацбанк снизил норму обязательной продажи валюты экспортерами

В НБУ также отметили, что продолжат валютную либерализацию в 2019 году.

Решение Национального банка Украины о снижении нормы обязательной продажи валюты экспортерами до 30% с 50% вступило в силу сегодня, 1 марта.

Читайте такжеНацбанк назвал условия снижения учетной ставки

"Начиная с 1 марта, норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом снижена с 50% до 30%", - напомнили в пресс-службе регулятора.

В сообщении отмечается, что Нацбанк продолжит валютную либерализацию в 2019 году, преследуя цель снятия всех валютных ограничений, которые мешают бизнесу, и постепенного перехода к режиму свободного движения капитала по мере улучшения макроэкономических условий в Украине.

Справка УНИАН. С введением в действие с 7 февраля нового Закона "О валюте и валютных операциях" в Украине утратили силу порядка тридцати ограничений на валютном рынке.

В их числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышен в 10 раз.

Также с 7 февраля бизнес может репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств.