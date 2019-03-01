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В украинской казне осталось 8 миллиардов гривень

12:17, 01 марта 2019
Финансы
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Остаток денег на счете Госказначейства сократился на треть / фото УНИАН

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 марта 2019 года составил 8,196 миллиарда гривень, что на 31,3% меньше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток на 16,8% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года и на 16,9% - показателя на начало этого года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2019 года составил 11,928 миллиарда гривень, что на 21% больше показателя месяцем ранее.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

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Теги: #Госказначейство#счет Госказначейства