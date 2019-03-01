В украинской казне осталось 8 миллиардов гривень

По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток сократился на 17%.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 марта 2019 года составил 8,196 миллиарда гривень, что на 31,3% меньше показателя месяцем ранее.

Читайте такжеКонфискованные у окружения Януковича 1,5 миллиарда гривень перечислили в казну

Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток на 16,8% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года и на 16,9% - показателя на начало этого года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2019 года составил 11,928 миллиарда гривень, что на 21% больше показателя месяцем ранее.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.