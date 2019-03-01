В Украине стартовала масштабная монетизация субсидий

Речь идет о гражданах, которым субсидия назначена в 2018 году.

Кабинет министров с марта этого года начинает выплату субсидий наличными тем гражданам, которым субсидия назначена в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Первыми "живые" средства для оплаты коммунальных счетов за февраль получат пенсионеры, которые получают пенсию 4 марта. Тем, у кого есть пенсионная карточка, субсидия будет зачислена туда. Тем, у кого нет, домой принесет почтальон. Все не пенсионеры смогут получить свою монетизированную субсидию с 12 марта в любом отделении "Ощадбанка", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что коммунальные счета за февраль 2019 года субсидиантам придут без отражения субсидии. Ее в марте выдадут деньгами тем, кому помощь назначена с 2018 года. Этими деньгами субсидиант должен самостоятельно рассчитаться за февральские коммунальные платежи.

"Деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, домохозяйство может использовать на собственные нужды", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

7 февраля Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, получавшим такую субсидию в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.