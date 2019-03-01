НБУ пересмотрит перечень системно важных банков

В настоящее время в этот перечень входят "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

Национальный банк пересмотрит перечень системно важных банков Украины, в который в настоящее время входят три крупнейших государственных банка - "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор обнародует обновленные критерии системной важности банков и утвержденный в соответствии с этими критериями перечень на 2020 год до 1 июня.

Отмечается, что пересмотр критериев обусловлен международной практикой, в частности, рекомендациями Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority), и новый подход будет точнее отражать значимость банков для рынка.

Справка УНИАН. В соответствии с действующими критериями НБУ, с 2016 года системно важными банками в Украине считаются "ПриватБанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк".