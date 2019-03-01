В Украине сократились долги по зарплате

Задолженность по зарплате в Украине в январе сократилась до 2,6 миллиарда гривень.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в январе 2019 года сократилась по сравнению с декабрем 2018 года на 1,2%, и на 1 февраля этого года составила 2,614 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля текущего года составила 1,437 миллиарда гривень, что на 1,3% меньше показателя на 1 января текущего года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривни с 3723 гривни.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.