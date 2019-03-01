Сколько зарабатывают украинцы: свежие цифры от Госстата

Средняя зарплата украинцев за календарный год увеличилась на 19,6% - до 9223 грн. Средняя зарплата в Киеве по итогам января составила 13 721 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе этого года выросла по сравнению с январем 2018 года на 19,6% - до 9223 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Отмечается, что, по сравнению с декабрем 2018 года, средняя зарплата в январе 2019 года уменьшилась на 12,8%.

Госстат отмечает, что уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления одноразовых выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и прочие выплаты.

Реальная заработная плата в январе этого года, по сравнению с декабрем прошлого года, снизилась на 13,6%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года - увеличилась на 9,5%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе этого года почти в 2,2 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам января составил 13 721 грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в январе 2019 года сократилась по сравнению с декабрем 2018 года на 1,2%, и на 1 февраля этого года составила 2,614 млрд грн.

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.