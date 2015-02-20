Минфин РФ предупреждает о рисках раскручивания "инфляционной спирали" в стране

Директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин считает, что в текущем году расходы бюджета будут расти быстрее, чем ранее, что создает риски инфляции, пишет Рейтер.

"Задача властей - не допустить раскручивания инфляционной спирали", - сказал он.

В январе инфляция в РФ преподнесла сюрприз, разогнавшись до 15 процентов в годовом выражении, до уровня ключевой ставки ЦБР и своего пятилетнего максимума.

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При этом федеральный бюджет РФ за первый месяц года был исполнен с дефицитом 277,9 миллиарда рублей, или 5,7 процента ВВП. Доходы бюджета в январе, по предварительной оценке Минфина, составили 1,316 триллиона рублей, расходы - 1,594 триллиона рублей.