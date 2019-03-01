НБУ оштрафовал "Мегабанк" за рисковую деятельность

Банк провел операции на 211,8 миллиона гривень с признаками конвертации безналичных средств в наличность.

Национальный банк Украины в феврале применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к двум банкам, в том числе оштрафовал "Мегабанк" на 6,2 миллиона гривень за проведение рисковой деятельности.

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Как сообщается на сайте НБУ, банк провел операции по выдаче наличности группе физических лиц на общую сумму около 211,8 миллиона гривень с признаками конвертации безналичных средств в наличность.

Кроме того, проверка установила недостатки в банке по вопросу выявления публичных деятелей.

Также в феврале Нацбанк выдал письменное предупреждение банку "Земельный капитал" из-за не выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушения требований по идентификации клиентов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок в январе 2019 года по направлению финансового мониторинга применил меры воздействия к трем банкам, в том числе оштрафовал "Универсал Банк" на 14,382 миллиона гривень за проведение рисковой деятельности.