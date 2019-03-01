От 0 до 24 тысяч гривень: назван размер субсидий «живыми» деньгами

Уже в марте 2019 года домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, в среднем это составляет 1681 гривну.

В марте домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, что в некоторых случаях достигает 24 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Наличная форма применяется к получателям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период с октября по декабрь 2018 года. Уже в марте 2019 года домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, в среднем это составляет 1681 гривну - это средний показатель. Однако субсидии имеют индивидуальный характер, и их размер колеблется от 0 до 24 тысяч гривен. Аналогичные выплаты они получат до конца отопительного сезона - в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года», - цитирует пресс-служба министра социальной политики Андрея Реву.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

7 февраля Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.