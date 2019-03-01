Facebook и Telegram выпустят свою криптовалюту - СМИ

Это может быть вторая волна на рынке криптоплатежей.

Крупнейшие в мире компании, занимающиеся обменом интернет-сообщений, надеются добиться успеха там, где крипто-стартапы криптовалюты потерпели неудачу. Они хотят познакомить потребителей с альтернативным миром цифровых монет.

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Об этом пишет Liga.net.

"Facebook, Telegram и Signal, планируют в течение следующего года развернуть новые криптовалюты, предназначенные для того, чтобы пользователи могли отправлять деньги через мессенджеры, в том числе с помощью Venmo или PayPal, которые помогут преодолеть границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый ожидаемый, но скрытный проект находится в стадии реализации у Facebook. Компания работает над монетой, которую пользователи WhatsApp (ей владеет Facebook), могут мгновенно отправить друзьям и родственникам. Об этом сообщают источники редакции.

Гигант социальных сетей, по их информации, уже провел переговоры с криптовалютными биржами о продаже монеты Facebook потребителям.

Telegram, насчитывающий около 300 миллионов пользователей по всему миру, также работает над цифровой монетой. Signal, сервис зашифрованных сообщений, которая популярна среди защитников конфиденциальности, тоже это делает. Так же, как и крупнейшие приложения для обмена сообщениями в Южной Корее и Японии, Kakao и Line.

У компаний, занимающихся обменом сообщениями, есть охват, который затмевает сторонников более ранних криптовалют. Facebook и Telegram могут сделать цифровые кошельки для криптовалют доступными в одно мгновение для сотен миллионов пользователей.