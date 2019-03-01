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Украина привлекла 529 миллионов евро под гарантию Всемирного банка

17:08, 01 марта 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, средства предоставлены двумя траншами - 240 млн евро со сроком погашения 4 года и 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл. Под эту гарантию Украина в декабре привлекла в госбюджет 349,3 млн евро.

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Теги: #Всемирный банк#кредиты для Украины