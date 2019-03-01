Гривня начала весну с укрепления к доллару
18:34, 01 марта 2019Финансы
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Нацвалюта на межбанке 1 марта укрепилась к доллару на 5 копеек - до 26,83/26,85 грн/долл.
Котировки гривни к евро остались на прежнем уровне / фото УНИАН
В пятницу, 1 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,85 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,57/30,60 грн/евро, или на прежнем уровне.
Национальный банк на понедельник, 4 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,86 грн/долл., к евро – на уровне 30,58 грн/евро.
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