Нацбанк обвалил курс гривни к доллару сразу на 51 копейку

Национальный банк Украины сегодня, 20 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,8585 грн/долл., что на 51 копейку ниже исторического минимума на уровне 27,3580 грн/долл., установленного вчера, 19 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,09 грн.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 14:30 составил 28,1311 грн/долл.

При этом, по данным дилеров, котировки на межбанковском валютном рынке к этому часу составляют 29,20/28,45 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

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В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу подешевела к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках новой программы сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл., окончательное решение Совета директоров МВФ ожидается в течение четырех следующих недель.

Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ пока не отреагировал. По оценкам экспертов, для стабилизации курса гривни, помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров, необходимо снижение напряженности на востоке Украины.