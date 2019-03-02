Баланс недели: замедление спада промпроизводства, предвыборные «подарки» пенсионерам и ограничения на расчеты наличкой

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила о том, как страна начала наполненный волнениями и надеждами сложный 2019 год. Так, по данным Госстата, в январе произошло замедлении темпов спада промышленного производства в годовом выражении до 3,3% после падения на 3,5% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в январе с учетом корректировки на эффект календарных дней снизилось на 0,5%.

Наибольшее падение зафиксировано в производстве электрического оборудования – 56%, в химической промышленности – 14,9%, машиностроении – 11,9%.

А самый большой рост зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – 16,2%, в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 13,1%, фармацевтике – 6,6%.

Стоит отметить, что наполненный праздничными днями январь традиционно является не очень удачным месяцем для экономики. Таким образом, нынешний старт года можно считать удовлетворительным.

Предвыборные «подарки» пенсионерам

Последняя неделя февраля напомнила о приближении выборов президента страны. На заседании в Пенсионном фонде при участии не только премьера и членов правительства, но и главы государства, было с помпой заявлено о старте индексации пенсий. Хотя все это происходит согласно закону о пенсионной реформе, принятой еще в 2017 году.

Перерасчет впервые будет проведен в автоматическом режиме и на основе формулы, которая учитывает показатель средней зарплаты и уровень инфляции. Средний размер повышения пенсий составит 255 гривен, но конкретная сумма будет зависеть от коэффициента страхового стажа и былой зарплаты пенсионера. Индексация, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, коснется 10 миллионов 200 тысяч пенсионеров.

И главная новость от Порошенко: «В 2015 - 2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий не было… Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной – возвратить индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 гривен». Порошенко уточнил, что сумма будет выплачена в два этапа – в марте и апреле, что, как не странно, совпадает с кануном первого и второго тура президентских выборов.

По словам Ревы, «помощь» получат почти 1 миллион 900 тысяч пенсионеров, у которых полный страховой стаж, но зарплата была низкой.

4,5 миллиарда гривен – именно столько будет стоить бюджету «сладкая плюшка» от правительства. Порошенко сообщил, что выручила льготная растаможка «евробляхеров». По данным Министерства финансов, с начала 2019 года в бюджет от этой «акции» поступило 4,9 млрд гривен. А по данным Фискальной службы, с начала действия закона о легализации авто на еврономерах – 25 ноября 2018 года - было оформлено более 218 тысяч таких транспортных средств, что принесло в бюджет дополнительные 13,5 миллиарда гривен.

По словам Порошенко, полученная сумма превзошла ожидания, ведь изначально рассчитывали на то, что «льготная» кампания соберет максимум 3-5 миллиардов.

Эксперты считают, что индексация пенсий – абсолютно последовательный шаг, который был предусмотрен пенсионной реформой, но выплата «пособия» в 2,4 тысячи гривен – исключительно предвыборная. «Индексация пенсии – последовательный шаг, основанный на пенсионной реформе, принятой в 2017 году. Плюс 17% к пенсии, это, может, и мало, но они для малоимущих имеют значение. Это – всегда поможет. Абсолютно чистая часть этой истории, которая логичная и правильная. Но есть и другая часть – двухэтапная выплата 2400 гривен. Вот она – под выборы, что очевидно. И это – не индексация, это выплаты тем пенсионерам, которые получают минимальные пенсии, одноразовая выплата под выборы. 2400 гривен – взятка электорату», - резюмировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса

Борьба с теневым бизнесом

На уходящей неделе Национальный банк анонсировал скорые нововведения, которые затронут наличные расчеты украинцев. Регулятор обнародовал для общественного обсуждения проект постановления, в котором предлагает снизить предельную сумму расчетов наличными для бизнеса с физическими лицами в три раза - до 15 тысяч гривен с установленных в настоящее время 50 тысяч. Кроме того, субъекты хозяйствования при снятии наличности со своих текущих счетов будут обязаны предоставить по запросу банка подтверждающие документы о проводимых наличных расчетах.

В НБУ заверили, что предельная сумма наличных расчетов физлиц с бизнесом и между собой останется на прежнем уровне - 50 тысяч гривен, а безналичные расчеты будут, как и ранее, осуществляться без ограничений.

По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, инициатива Национального банка не доставит дискомфорта легальному бизнесу. «Для легального бизнеса любые инициативы, касающиеся снижения наличного оборота, не критичны, потому что легальному бизнесу нечего скрывать. Он абсолютно прозрачный, и ему такие инициативы не приносят вреда», - прокомментировал ситуацию УНИАН координатор комитета электронных платежей ЕБА Евгений Веремийченко. По его мнению, ограничение, прежде всего, затронет операции в теневом секторе, доля которого в экономике страны, по разным оценкам, колеблется в пределах от 30 до 50%.

В то же время, в Независимой ассоциации банков Украины считают, что для сокращения доли теневой экономики в Украине одного снижения порога расчетов наличностью недостаточно. «Необходимо также улучшать условия ведения бизнеса в целом - усилить защиту собственности, обеспечить справедливое судопроизводство и защиту от произвола силовых структур, искоренить коррупцию, – полагает исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова. - Если вести бизнес прозрачно дешевле и безопаснее, чем прятать обороты, дробить операции и решать вопросы взятками, то и стимулов для использования наличных будет ощутимо меньше».

По оценкам НАБУ, снижение лимита расчетов наличными создаст определенные неудобства компаниям или предпринимателям, привыкшим покупать за наличные необходимые для бизнеса товары или услуги, в особенности при сезонных закупках сельскохозяйственной продукции у мелких хозяйств в южных и западных областях страны.

Пока указанные новации не утверждены - замечания и предложения к проекту принимаются до 27 марта. Окончательное решение НБУ возможно после этой даты.

Путь к энергетической независимости

На уходящей неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина имеет реальные шансы в течение пяти лет добиться независимости от импорта газа, благодаря реформированию Государственной службы геологии и недр и переходу на проведение открытых электронных аукционов по продаже специальных разрешений на добычу углеводородов.

«У нас есть возможности до 2025 года, 2023 года, 2024 года существенно увеличить, реактивно увеличить добычу газа. Каким образом? Полным изменением работы Госгеонедр, той структуры, которая до 2014 года только своим, под ковром, раздавала месторождения. Мы, фактически, первые, кто разрушил схему тайных распределений и внедряем абсолютно новую систему публичных аукционов», - сказал Гройсман.

Кстати, на следующей неделе, 6 марта пройдет первый онлайн аукцион по продаже спецразрешений на разведку 10 новых месторождений. Ресурсная база выставленных участков оценивается в 90 млрд кубометров газа и 16 млн тонн нефти.

Ранее участники рынка неоднократно критиковали Госгеонадра за непрозрачность проведения конкурсов на новые месторождения.

И еще одна «энергетическая» новость уходящей недели. Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о позитивном сдвиге в деле против России, из-за агрессии которой компания потеряла свои основные активы в аннексированном Крыму (в частности, буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина»), а также доступ к месторождениям газа на шельфе Черного моря.

Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов «Нафтогаза» в Крыму весной 2014 года.

«Решение является позитивным. Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть, предоставить «НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию», - подчеркнул Коболев.

По оценке «Нафтогаза», сумму компенсации, которую Украина может получить, составляет порядка 5 миллиардов долларов. Окончательное решение суда «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 года.

Кроме того, Коболев сообщил, что после президентских выборов НАК рассмотрит возможность вернуться к вопросу размещения еврооблигаций, что помогло бы сбалансировать финансовую составляющую компании.

Ранее «Нафтогаз» заявлял, что откладывает выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

Первая неделя весны тоже обещает быть насыщенной экономическими событиями: миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда будет работать в Киеве с 5 по 13 марта, Кабмин на заседании «наведет порядок» с нормами потребления газа, а Госстат опубликует данные об уровне инфляции в феврале.

Анна Бредихина