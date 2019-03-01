Госбюджет Украины с начала года недополучил 1,3 миллиарда доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, доходы госбюджета выросли на 12%.

Государственный бюджет Украины в январе-феврале 2019 года получил 124,770 млрд грн доходов, что на 1,256 млрд грн, или на 1%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, доходы госбюджета выросли на 13,326 млрд грн, или на 12%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.