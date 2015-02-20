Украина должна доказать инвесторам свою привлекательность - еврокомиссар

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что сегодня Украина не является привлекательной для иностранных инвестиций, и настаивает на том, чтобы Киев при проведении реформ доказал способность страны быть привлекательной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Хан заявил на брифинге (УНИАН: Хан посетил Украину с визитом 19 февраля).

"Сейчас Украина не является привлекательной для иностранных инвесторов. Ситуация должна измениться во многих направлениях, поэтому я подчеркнул (в ходе встреч с украинской стороной) важность усилий в отношении реформ, которые необходимы для того, чтобы превратить Украину в современное, мирное, демократическое и богатое государство, менее уязвимое к внешнему давлению", - сказал он.

Хан подтвердил намерение провести в конце весны - начале лета международную конференцию по вопросам реформ, которая «покажет, что уже было начато и, как мы надеемся, начало выполняться».

«Это приведет к инвестиционной конференции, которая может пройти после летних каникул и которая может быть привлекательной для международных инвесторов», - добавил еврокомиссар.

По словам Хана, осенью он был более критичен, чем сейчас, относительно возможностей Украины осуществить реформы. "Я признаю, и если вы посмотрите на список того, что уже было сделано, что есть прогресс в отношении необходимых реформ, особенно принятие нового важного законодательства. Это происходит, несмотря на тяжелую ситуацию внутри и внешние угрозы. Мы четко говорили, что сейчас, в 2015 году, необходимо сфокусироваться на выполнении. Выполнение является ключом, особенно когда мы говорим о судебной реформе, верховенстве права, борьбе с коррупцией, реформе государственной службы, энергетики, всего, что подтолкнет экономику", - подчеркнул он.

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Именно поэтому, по словам Хана, было решено действовать в определенной последовательности. "Первое: важно показать внешнему миру и Украине, какие реформы уже были выполнены, демонстрируя, а это важно, первый результат. Потому что, если вы посмотрите на показатель привлекательности Украины для возможных стран-инвесторов, то он еще очень и очень низкий. Нам необходимы конкретные примеры, доказывающие позитивное развитие, несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, которая должна быть решена параллельно", - считает еврокомиссар.

В случае, если это произойдет, "тогда это оправдает проведение международной инвестиционной конференции, к которой мы хотим привлечь компании, которые будут готовы инвестировать в Украину благодаря привлекательному рынку", - сказал Хан.

Он заявил, что в свою очередь заверил украинскую власть в дальнейшей сильной поддержке со стороны ЕС, в том числе финансовой и экспертной.

На вопрос о консультациях с российской стороной по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Хан ответил, что соглашение принято, а процесс его ратификации продолжается.

"Что касается содержания соглашения, то нечего обсуждать, возможно, только посмотреть на те или иные проблемы и то, как их решить, потому что возможно влияние на соседние страны (в процессе выполнения соглашения). Это может быть частью обсуждения", - сказал Хан.