В ЕС допускают возможность выхода Греции из еврозоны - СМИ

Европейский центральный банк разрабатывает сценарии на случай возможного выхода Греции из еврозоны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое издание Spiegel-Online.

По информации издания, сотрудники ЕЦБ проводят корпоративное обучение на тему того, как можно будет сохранить единство других членов еврозоны в случае выхода Греции.

Сообщается также, что греческие власти не смогли взять под контроль движение капитала, несмотря на все призывы европейских партнеров. По данным ЕЦБ, греки ежедневно переводят за границу более миллиарда евро.

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Ранее сообщалось, что Греция попросила о продлении программы финпомощи на шесть месяцев. Германия отклонила просьбу Афин продолжить нынешнюю программу спасения.

Европейский центральный банк выступает против предложения Греции о выпуске краткосрочных облигаций на 10 млрд евро.