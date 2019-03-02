Полторак подписал указ об увеличении доплат военным на передовой после первого тура выборов

Военнослужащие, которые находятся на первой линии столкновения, будут получать доплату в 2 тысячи гривень, на второй линии - 1 тысячу гривень.

Министр обороны Степан Полторак подписал указ об увеличении с 1 апреля доплат военным, находящихся в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Согласно приказу, военнослужащие, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату в 2 тысячи гривень, на второй линии - 1 тысячу гривень.

"Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года. Военнослужащие, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривень, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии столкновения +1 000 гривень; - и общая сумма будет равна 5 500. Кроме этого, будет повышено денежное довольствие военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а во время выхода на боевые дежурства - 12 тысяч гривень", - сообщил министр обороны.

Отметим, что повышение доплат состоится после проведения первого тура президентских выборов, которые пройдут 31 марта.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Министерстве обороны увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ с 3,9 тысяч гривень до 5,4 тысяч гривень в месяц по сравнению с прошлым годом.