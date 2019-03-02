Турция рассчитывает на ЗСТ с Украиной в ближайшее время

Переговоры между Киевом и Анкарой находятся на последней стадии.

Турция в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

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Чавушоглу отметил, что на сегодня продолжаются переговоры о ЗСТ еще с 17 странами, в том числе Эквадором, Украиной, Японией, Таиландом и Индонезией.

"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", - заявил он.

Напомним, в феврале сообщалось, что Украина и Турция вскоре начнут консультации по ЗСТ.

"Мы говорили о нашем будущем соглашении о ЗСТ во время заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция. 4 млрд долларов товарооборота - это очень далеко от нашего потенциала", - рассказывал глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее предполагалось, что Украина и Турция до конца 2018 года подпишут соглашение о ЗСТ.

"Мы верим, что благодаря этой сделке сможем достичь нашей цели - торгового баланса объемом 10 млрд долларов ", - отметил турецкий президент Реджеп Эрдоган.