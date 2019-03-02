ЕС выделит 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины - Порошенко

По словам президента, этот проект связан с агрессией Российской Федерации в районе Керченского пролива.

Президент Петр Порошенко заявил о специальном проекте ЕС, который предусматривает выделение 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины, в частности, Мариуполя и Бердянска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время заседания Совета регионального развития Одесской области.

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По словам Порошенко, движение Украины в Европу открывает новые широкие возможности для объединенных территориальных общин и доступ к европейским ресурсам для внедрения проектов развития территорий.

«В связи с агрессией РФ в нейтральных водах Черного моря есть специальный проект – 50 миллионов евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит, мы тоже будем это обеспечивать, и на Дунай, мы также сможем это сделать», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме около 10 миллиардов гривень из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года.