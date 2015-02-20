В ЕС могут отпустить Грецию из еврозоны, но предупреждают страну о больших финансовых потерях

Крупнейшие страны еврозоны готовы к тому, что Греция покинет валютный блок. Это станет возможным, если не удастся подписать соглашение об экономической поддержке Афин, заявил министр финансов Мальты Эдвард Шиклуна, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Чиновник уверен, что для предотвращения дефолта Афины должны договориться с еврозоной. В противном случае государство ожидают существенные финансовые потери.

19 февраля Греция направила в Брюссель официальную просьбу о продлении кредитного соглашения с еврозоной на шесть месяцев. Договор истекает 28 февраля.

При этом правительство Греции не хочет вести переговоры о финансовой поддержке Евросоюза и МВФ, поскольку эта программа требует введения режима экономии.

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Ранее Европейский центробанк заявил, что не будет принимать участие в списании или реструктуризации долга Греции. Исключила возможность списания задолженности и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По данным опроса, 48 процентов жителей Германии высказались за то, чтобы Греция покинула еврозону.

1 февраля министр финансов Греции Яннис Варуфакис отметил, что страна больше не будет брать кредитов. Погашение Грецией текущих долгов должно быть связано с экономическим ростом, добавил он. Министр финансов также заявил, что Афины не намерены сотрудничать с миссией «тройки» европейских кредиторов (ЕС, Европейский центробанк и МВФ).

Общая сумма задолженности Греции перед кредиторами составляет 320 миллиардов евро.