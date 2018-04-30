Баланс недели: последний экзамен МВФ, крутое пике в экономике, цена перемирия на Донбассе

На минувшей неделе украинское правительство приступило к выполнению ряда мер, необходимых для получения поддержки Международного валютного фонда. Украина может рассчитывать на получение от МВФ и других доноров до 40 млрд долл. помощи в течение 4 ближайших лет, если безотлагательно выполнит ряд кардинальных преобразований в фискальной политике и энергетической сфере.

По словам министра финансов Наталии Яресько, размер первого транша с МВФ пока не согласован, но позиция правительства - убедить кредиторов предоставить максимально возможную сумму финпомощи по новой программе в первый год ее работы. «По статистике МВФ, по опыту других программ, эта сумма может составить до 60% общей суммы, то есть, 60% от 17,5 млрд - это приблизительно 10,8 млрд», - сказала она, уточнив, что речь идет не о первом транше, а о сумме финансирования в этом году.

Кабинет министров «засучил рукава». Первым его шагом стал пересмотр госбюджета-2015, поправки правительство утвердило на прошлых выходных и передало в Верховную Раду в понедельник. По информации Минфина, изменения в госбюджет основаны на прогнозе падения ВВП Украины на 5,5%, а среднегодовой курс гривни предполагается на уровне 21,7 грн/долл. Дефицит госбюджета увеличен до 76,3 млрд грн, или до 4,1% ВВП. Расходная часть увеличится почти на 36 млрд грн, преимущественно для обслуживания госдолга, растущего в результате девальвации гривни, а также в виду дополнительных 12,5 млрд грн на выплату субсидий для компенсации повышения тарифов на газ и тепло для населения. Частично компенсировать растущие расходы госбюджета, по прогнозам правительства, можно за счет повышения поступлений от НДС и ряда других платежей в результате девальвации, а также за счет повышения ставки ренты за пользование недрами для госкомпаний с 20% до 70%.

Первое обсуждение государственной сметы с парламентскими комитетами состоялось 17 февраля. Перед его началом спикер Владимир Гройсман анонсировал внеочередное «бюджетное» заседание парламента на 26 февраля и заверил, что депутаты настроены на конструктив. Однако первый замминистра финансов Игорь Уманский предположил, что бюджетный процесс в парламенте будет сложным, поскольку многие из депутатов не соизмеряют свои популистские желания с реальными возможностями страны. «Наша задача убедить их (депутатов), что есть реальный сценарий движения, а есть желаемый. Это будет самый сложный процесс», - сказал он и напомнил, что в декабре прошлого года правительство получило от парламента предложения в расходную часть бюджета на 88 млрд, в то время как предложения по доходной части составили всего 9 млрд. «Я надеюсь, что эта история не повторится. Мы готовы на любой конструктивный диалог и предложения, если они будут сбалансированы. Идти просто путем увеличения расходов, не понимая, за счет чего мы их будем перекрывать, не получится», - сказал Уманский.

Помимо госбюджета, еще одним сигналом для МВФ и иностранных инвесторов, озадаченных заявлениями украинского правительства о предстоящих переговорах по реструктуризации суверенных долгов, стало объявление о предстоящем повышении тарифов на газ и тепло для населения. «Повышение тарифов будет очень резким - на 280% на газ и около 66% - на тепло», - открыла завесу «тайны» глава НБУ Валерия Гонтарева, ссылаясь на меморандум с МВФ и объясняя причины обновления прогноза НБУ по инфляции на этот год. По ее словам, после повышения тарифов годовой показатель инфляции ожидается на уровне около 25-26%.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что тарифы будут повышены с апреля, но не уточнил четких параметров будущего роста цен. При этом он подчеркнул, что ситуацию может «сгладить» упрощенная система субсидий для населения, которая будет представлена Минсоцполитики в ближайшее время.

В конце недели МВФ ответил на усилия украинских властей одобрительным кивком, анонсировав заседание Совета директоров Фонда по утверждению новой программы для Украины в конце февраля – начале марта. Глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сообщил, что к этому времени пройдут переговоры с другими потенциальными кредиторами Украины о предоставлении совместного кредитного пакета в объеме 40 млрд долл. «Мы надеемся на скорейшее разрешение конфликта на востоке Украины, однако мы не ставим каких-то предварительных, связанных с этим, условий в контексте обсуждения программы и выделения средств», - обнадежил Райс.

И если для Фонда фактор продолжающихся военных действий на востоке Украины не является определяющим, то украинская экономика его игнорировать не может.

Крутое пике в экономике

На минувшей неделе украинская гривня продолжала ставить антирекорды, и Национальный банк обновлял значения исторического минимума по официальному курсу ежедневно. К концу недели официальный курс достиг отметки 27,8584 грн/долл.. Таким образом, с начала года нацвалюта подешевела к доллару в 1,8 раза, или на 12,09 грн. Котировки дилеров на межбанковском валютном рынке к концу недели достигли 28,50/29,00 грн/долл. Прогнозы участников рынка неутешительные.

Глава НБУ объяснила продолжающееся обесценивание гривни паническими настроениями рынка, не связанными с фундаментальными показателями. «Нет никаких фундаментальных предпосылок для дальнейшей девальвации. Более того, как я говорила ранее, у нас в этом году будет полностью сбалансированный текущий счет, даже с учетом разных курсов валют», - заявила она в ходе инвестиционной конференции.

К слову, фундаментальные основания для обесценивания национальной валюты есть. Согласно обнародованным на минувшей неделе показателям, падение ВВП Украины в четвертом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ускорилось до 15,2%. Годовой показатель Госстат пока не обнародовал, но есть оценки Национального банка, согласно которым в целом за прошлый год ВВП сократился на 6,7%. Промпроизводство продолжает падение, в январе оно ускорилось до 21,3% с 17,9%, зафиксированных в декабре. И если ранее рост показывали хотя-бы фармацевтика и пищепром, то в январе он не зафиксирован ни в одной из отраслей. Оборот розничной торговли в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 22,6%. Удивила обнародованная статистика внешней торговли, согласно которой годовой внешнеторговый баланс сведен с профицитом 3,9 млрд долл., однако дыра в годовом платежном балансе свыше 13 млрд долл. говорит о том, что реального притока валюты в страну нет.

Подливает масло в огонь растущее недоверие населения и бизнеса к банковской системе, маркером чего является продолжающийся отток депозитов. После падения объема вкладов за прошлый год на треть, в январе он снизился на 2,2% в гривне и на 4% в валюте как за счет физических, так и юридических лиц. «Пока у нас не будет доверия к государству и к гривне, как единственному законному платежному средству, не будет доверия к платежной системе. Гривня на сегодня абсолютно выпала из доверия населения, и оно держит вклады в долларах не потому что не доверяет банкам, а потому что не доверяет, прежде всего, гривне», - заявил член набсовета Украинского кредитно-банковского союза Олег Андронов в ходе парламентских слушаний на тему стабильности банковской системы.

К слову, эти долгожданные слушания с участием руководителей НБУ и других финансовых ведомств, ведущих банкиров, депутатов и общественности не продемонстрировали готовность сторон к диалогу. Председательствующая на заседании вице-спикер парламента Оксана Сыроед заверила - «мы сможем дальше работать в этом направлении».

Тем временем, финансовый рынок больше не реагирует на словесные интервенции, включая позитивные новости о новой программе с МВФ и усилия украинских властей успокоить бизнес и население, поскольку напряжение на востоке страны не спадает.

Цена перемирия на Донбассе

Несмотря на минские договоренности лидеров России и Украины, обстановка на восточном фронте пока не стабилизировалась. После некоторого спада интенсивности обстрелов на линии столкновений, российские наемники при помощи новейшего вооружения выдавили украинский контингент из Дебальцево, за которое велись ожесточенные бои. Одновременно трещат по швам экономические связи с оккупированной территорией и самой Россией. В частности, назревает новый скандал в газовой сфере.

Российский газовый монополист «Газпром» в конце минувшей недели объявил о начале прямых поставок природного газа «ДНР» и «ЛНР», что противоречит существующему контракту с «Нафтогазом». В ответ «Нафтогаз» заявил, что не будет оплачивать счета «Газпрома» за эти поставки, поскольку заявки на подачу голубого топлива может давать только «Укртрансгаз», а не представители оккупированных территорий. Кроме того, НАК даже не имеет возможности проверить реальность этих поставок, поскольку его представителей на газоизмерительных станциях в зоне АТО нет. Судя по всему, Россия в отношении оккупированной территории на Донбассе решила пойти по «приднестровскому» сценарию, где за поставленный на оккупированную территорию газ счета выставляются Молдавии, которая, правда, по ним не платит.

Ответной реакцией на очередное вранье Кремля и игнорирование достигнутых в Минске договоренностей стало решение президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны «О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией». В рамках этого решения, в том числе, предусмотрено поручение Государственной фискальной службе совместно с Госфинмониторингом безотлагательно принять меры по выявлению и ликвидации каналов финансирования терроризма, а генпрокурору предложено принять меры по признанию «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями. Возможно, это решение поможет если не решить проблему, то хотя бы частично «перекрыть кислород» террористам.

Ольга Гордиенко (УНИАН)