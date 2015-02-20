Гривня на межбанке обвалилась уже почти до 30 за доллар
18:05, 20 февраля 2015Финансы
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Украинская валюта на межбанке сегодня по сравнению со вчерашним закрытием потеряла к доллару 2,2 грн.
REUTERS
В пятницу, 20 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 28,80/29,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По словам собеседника агентства, котировки на рынке никто не может предсказать.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,57/33,59 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4630/0,4780 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 28,2742 грн/долл., к этому часу было заключено 211 соглашений, объем торгов составил 169,34 млн долл.
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