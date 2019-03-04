Курс гривни от Нацбанка: доллар подорожает, евро подешевеет

Национальный банк на понедельник, 4 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,86 грн/долл., к евро – на уровне 30,58 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2686.2244 (1 марта – 2685.9165)

100 EUR –3057.7292 (1 марта – 3066.2423)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,85 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,57/30,60 грн/евро, или на прежнем уровне.