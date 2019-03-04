Дефицит платежного баланса Украины сократился почти в 7 раз

Сальдо текущего счета положительное и в 3,7 раза выше показателя годом ранее.

Платежный баланс Украины за январь 2019 года сведен с дефицитом в размере 68 млн долл., что в 6,6 раза ниже дефицита за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте НБУ, сальдо текущего счета за этот период положительное и составило 446 млн долл., или в 3,7 раза выше показателя годом ранее.

Отток по финансовому счету составил 509 млн долл., или практически на уровне оттока годом ранее.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год, четвертый год подряд, сведен с профицитом, который составил 2,877 млрд долл., или на 12% выше профицита за 2017 год.