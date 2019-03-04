Гривня за месяц укрепилась к доллару на 3,2%

По отношению к евро гривня укрепилась на 3,8% - до 30,66 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за февраль укрепилась к доллару США на 3,2% - до 26,86 грн/долл. на 1 марта.

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Как сообщается на сайте НБУ, по отношению к евро гривня за этот период укрепилась на 3,8%, - до 30,66 грн/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-февраль, гривня укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро - на 3,3%.

По информации регулятора, доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и, вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров, преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 грн/долл. на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.