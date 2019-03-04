Для IT-сектора хотят создать пятую группу единщиков с налогом 10%

В законопроекте предусматривается постепенный ежегодный рост для предпринимателей в сфере IT на 1% ставки единого налога, в результате чего эта ставка через 5 лет должна составлять 10%.

Группа народных депутатов предлагают выделить предпринимателей IT-отрасли в отдельную, пятую группу плательщиков единого налога.

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Соответствующий законопроект №10094 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно развития креативных индустрий в Украине») опубликован на сайте Верховной Рады, его инициаторами выступили 17 парламентариев из разных депутатских групп.

В частности, депутаты предлагают дополнить Налоговый кодекс нормой, согласно которой, кроме уже существующих четырех групп субъектов уплаты единого налога, будет предусмотрена пятая группа, к которой будут отнесены только физические лица-предприниматели (ФЛП), предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, а именно издание компьютерных игр и другого программного обеспечения, программирование, консультирование, обработка данных, размещение информации на веб-узлах.

«В то же время условиями, по которым указанные ФЛП будут отнесены к пятой группе является то, что они не будут использовать труд наемных лиц, а объем их дохода в течение календарного года не будет превышать 7,5 млн грн», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Также ФЛП данной группы будут иметь право использовать в своей работе оборудование и помещения, принадлежащие другим ФЛП или юридическим лицам, не заключая с ними трудового договора.

Также в законопроекте предусматривается постепенный ежегодный рост для предпринимателей в сфере IT на 1% ставки единого налога, в результате чего эта ставка через 5 лет должна составлять 10%. В частности, 5% дохода с 1 января 2020 года, 6% дохода с 1 января 2021 года, 7% дохода с 1 января 2022 года, 8% дохода с 1 января 2023 года, 9% дохода с 1 января 2024 года и 10% дохода с 1 января 2025 года.

Также в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае, если годовой доход ФЛП пятой группы будет превышать 7,5 млн грн, предлагается установить ставку налога в размере 15%. Такой же налог будет применяться для случаев, когда ФЛП пятой группы будет получать доход от видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.

Согласно законопроекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) для плательщиков пятой группы с 2020 года составит двойной размер минимального страхового взноса.

В пояснительной записке отмечается, что отечественная IT-отрасль обеспечила привлечение в экономику Украины около 3,6 млрд долл. в 2017 году и около 4,5 млрд долл. в 2018 году.

В записке сказано, что в украинской IT-отрасли работает 127 тыс. специалистов. По состоянию на начало 2019 года средняя заработная плата IТ-специалиста составила 2000 долларов в месяц.

Так, большинство указанных специалистов работает по упрощенной системе налогообложения и платит единый налог 5% от дохода и дополнительно ЕСВ в размере одного минимального страхового взноса.

«При дальнейшем росте численности IТ-специалистов на 20 тысяч ежегодно и применении предложенных увеличенных ставок налога, в бюджет дополнительно будет уплачено единого налога за период с 2021 до 2025 гг. в размере 2,3 млрд грн. (при курсе 29,4 грн за доллар США, что прогнозируется Кабинетом министров Украины на начало 2020 года), а предложенное увеличение базы налогообложения единым социальным взносом - удваивает сумму отчислений с каждого специалиста», - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, ранее Минсоцполитики предложило жестко ограничить использование физических лиц-частных предпринимателей вместо полноценного найма на работу. В министерстве подчеркивали, что данный документ не предусматривает запрета вести предпринимательскую деятельность, а направлен на снижение теневой занятости. В обнародованном министерством законопроекте установлено семь критериев, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Минсоцполитики с привлечением экспертов и профильных ассоциаций. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко также заявил о намерении принять активное участие в обсуждении данной инициативы с целью не допустить ущемления малого и среднего бизнеса.