Экономика России в январе упала на 1,5%

ВВП России в годовом выражении в январе снизился на 1,5 процента после роста на 0,2 в декабре 2014 года.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на оценку Минэкономразвития РФ.

"В январе, согласно предварительным оценкам, ВВП сократился на 1,5 процента к январю прошлого года. Адаптация экономики к новым внешним и внутренним условиям займёт 2-3 квартала, и уже осенью мы можем увидеть первые признаки разворота бизнес-цикла", - цитирует сайт министерства слова директора сводного департамента макроэкономического прогнозирования Кирилла Тремасова.

По его словам, по итогам года ожидается спад экономики в пределах 3 процентов в сценарии, предполагающем среднегодовой уровень нефтяных цен в $50 за баррель.

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Минэкономразвития РФ в начале февраля третий раз за полгода пересмотрело макропрогноз - структурные проблемы экономики, усугубленные эскалацией конфликта на Украине, санкциями в отношении России и падением цен на нефть, вынудили ведомство снова резко ухудшить все основные показатели развития РФ: оценки динамики оттока капитала, инвестиций, реальных доходов населения, потребительского спроса, инфляции и ВВП.