Минфин выплатил $444 миллиона по евробондам

По еврооблигациям, выпущенным в ходе проведенной в 2015 году частичной реструктуризации госдолга.

Министерство финансов Украины погасило очередной купон по облигациям внешнего государственного займа в сумме 444 млн долл.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, выплачен купон по еврооблигациям, выпущенным в ходе проведенной в 2015 году частичной реструктуризации государственного и гарантированного государством долга.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году провела реструктуризацию долга по еврооблигациям на 15 млрд долл., в рамках которой кредиторы согласились на списание долга нашей страны на 3 млрд долл. и продление сроков погашения.

В ноябре 2015 года Украина выпустила новые еврооблигации на 12 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых. Также были выпущены государственные деривативы с привязкой к росту ВВП на 3 млрд долларов.

По информации Министерства финансов, в текущем году Украине предстоит заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 млрд грн, или 6,1 млрд долл. по официальному курсу Национального банка.

В том числе наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусмотрены в марте и в сентябре - по евробондам, выпущенным в результате реструктуризации в 2015 году.