Завтра в Украине подешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 5 марта: 100 USD – 2682,7083 гривни; 100 EUR – 3041,3864 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2682,7083 (4 марта – 2686,2244)

100 EUR – 3041,3864 (4 марта – 3057,7292)

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за февраль укрепилась к доллару США на 3,2% - до 26,86 гривни/доллар на 1 марта.

По отношению к евро гривня за этот период укрепилась на 3,8%, - до 30,66 гривни/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-февраль, гривня укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро - на 3,3%.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 гривни/доллар на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.