Еврогруппа продлила финансовую помощь Греции на четыре месяца

Греция и страны Еврозоны достигли прорыва на переговорах о дальнейшем кредитовании. Стороны согласовали продление действующей программы финансовой помощи на четыре месяца, заявил руководитель Еврогруппы Йерун Дейсселблум после заседания министров финансов стран Евросоюза в Брюсселе, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Еврогруппа решила, что в течение четырех месяцев дальнейшего действия программы Афины получат возможность миллиардных займов из фонда "Европейский стабилизационный механизм" для рекапитализации греческих банков.

В дальнейшем переговоры между Грецией и кредиторами продолжатся. Этот компромисс с греческим правительством - первый шаг для восстановления взаимного доверия, отметил Дейсселблум.

По его словам, Греция согласилась не отменять реформы предыдущего правительства. Новое правительство также заверило, что все требования кредиторов будут выполнены. Греция должна представить в понедельник перечень запланированных реформ.