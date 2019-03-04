НБУ с начала года пополнил резервы на межбанке на $478 миллионов

В том числе в феврале НБУ купил 327 миллионов долларов, а продал всего 3 миллиона долларов.

Национальный банк Украины за 2 месяца – со 2 января по 1 марта - купил на межбанковском валютном рынке на 477,58 миллиона долларов больше, чем продал.

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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил на межбанке 534,90 миллиона долларов, продал – 57,33 миллиона долларов.

В том числе в феврале НБУ купил 327 миллионов долларов, а продал всего 3 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Национальный банк за 2018 год пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины по состоянию на начало февраля остались на максимальном за последние пять лет уровне в 20,8 миллиарда долларов.