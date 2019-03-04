ЦИК увеличила сумму расходов на выборы президента

ЦИК увеличила сумму расходов на подготовку и проведение выборов президента на 6 миллионов гривень.

Центральная избирательная комиссия увеличила сумму расходов на подготовку и проведение выборов президента на 6 миллионов 74 тысячи 671 гривню.

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Как сообщили в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение члены комиссии приняли во время сегодняшнего заседания.

"Комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 миллионов 74 тысячи 671 гривни и составляет 282 миллиона 53 тысячи 202 гривни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующую сумму ЦИК перераспределил из резерва средств на свои расходы.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал 5 официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на выборах президента в заграничном избирательном округе.

Таким образом, по состоянию на 4 марта ЦИК зарегистрировала 28 официальных наблюдателей от двух общественных организаций в заграничном избирательном округе.

Также утверждены единые сметы расходов окружных избирательных комиссий семи территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов на общую сумму 34 миллиона 669 тысяч 845 гривень.

По состоянию на 4 марта ЦИК утвердила единые сметы расходов ОИК по выборам президента 162 территориальных избирательных округов.