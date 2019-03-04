НБУ выявил факты "отмывания" денег через валютные гособлигации

Речь о покупке юрлицами по более высокой цене и продажа по более низкой ОВГЗ с одинаковым кодом в течение короткого промежутка времени.

Национальный банк Украины установил факты легализации "грязных" денег публичными деятелями и связанными с ними лицами посредством операций с облигациями внутреннего государственного займа в иностранной валюте.

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Как сообщается на сайте НБУ, речь идет о покупке юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низкой ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в результате которых физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере.

Индикаторами рискованности таких операций в НБУ назвали отсутствие экономического смысла, покупку ценных бумаг на слишком короткий срок, цикличность транзакций, связанность участников и наличие у них признаков фиктивности, а также получение одной стороной регулярных убытков, а другой - регулярных доходов, размер которых существенно превышает сумму инвестиций.

Для предотвращения подобных схем НБУ рекомендовал банкам всесторонне анализировать финансовые операции купли-продажи ОВГЗ, тщательно изучать своих клиентов и брокеров, анализировать условия купли-продажи ценных бумаг, выяснять источники происхождения средств физических лиц.

В случае выявления операций по легализации "грязных" денег, Нацбанк напомнил о необходимости отказываться от проведения таких транзакций и обслуживания клиента, а также уведомлять уполномоченные государственные органы.

По информации НБУ, в описанных схемах участвуют профессиональные участники фондового рынка, в связи с чем регулятор уведомит об установленных фактах Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе привлекло в государственный бюджет 24,402 миллиарда гривень, 583 миллиона долларов и 33 миллиона евро.