Moody’s понизило рейтинг России до мусорного уровня

Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России до Ba1 с негативным прогнозом.

Как сообщается в официальном сообщении Moody’s, до рейтинга Ba1, который считается мусорным, рейтинг понижен с уровня Baa3.

Как пишет РБК, причинами снижения рейтинга Moody's называет плохие перспективы российской экономики (агентство ожидает "глубокую рецессию" в 2015 году и продолжение спада в 2016 году), предполагаемое дальнейшее ослабление фискальной устойчивости и валютных резервов и, наконец, "непредсказуемую политическую динамику".

Moody's отмечает пока еще "очень низкий, но растущий" риск правительственных решений, которые поставят под угрозу своевременные выплаты по внешнему долгу. Негативный прогноз по рейтингу Moody's объясняет тем, что баланс экономических, политических и финансовых рисков складывается не в пользу России.

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К примеру, агентство видит больше вероятности, что против России в предстоящие месяцы будут введены дополнительные санкции, нежели ослаблены существующие.

Указывается, что рейтинговый комитет Moody's был созван для обсуждения рейтинга 17 февраля.

26 января, другое рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило суверенный рейтинг России по обязательствам в твердой валюте до BB+, первой отметки в рамках «мусорной» (неинвестиционной) категории.